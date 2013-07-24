《美国个股焦点》利润率与中国市场销量同降，抹去苹果季度业绩光泽

但Forrester的分析师Frank Gillett警告称，未来iPad的数量值得关注。

“你会好奇我们是不是已经达到饱和，”他说。“但你不能这么认为，因为平板电脑这个概念很令人着迷。”

部分分析师称，综合所有因素，苹果股价应声上扬不应视作是关于该股的忧虑已经消退的证据。

“情况有些改变是好事，”Hudson Square Research分析师Daniel Ernst称。但“获利仍较上年同期下滑。”

“想要看到获利回升，需要先见到新产品发布，”Ernst称。“这是朝正确方面迈出一步。”(完) (编译 洪曦/梁睿雪/杜明霞/戴素萍/王冠中; 审校 沈以文/艾茂林)