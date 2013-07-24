版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 11:46 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲盘中反弹，但目标位为81.50

0306 GMT

* 日圆引领反弹势头，汇丰中国制造业PMI初值出炉后引发中国经济成长忧虑

* 动能研究显示，五日均线、10日均线和20日均线趋于下降

* 波林格区间扩大，暗示正在形成趋势

* 目标为200日移动均线切入位和6月至7月一波升势的76.4%回档位81.50

* 浏览图表：(link.reuters.com/qud89t) (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐