德国数据：7月综合PMI初值升至2月以来高位52.8，预示第三季实现扩张

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
Markit德国7月综合采购经理人指数(PMI)从6月的50.4升至52.8，为五个月来最高。
Markit首席经济分析师Chris Williamson称，数值高于荣枯分水岭50，显示德国经济第三季可能成长达0.4%。
周三公布的调查显示，民间部门新订单五个月来首次升至50以上，企业聘雇新员工，中止先前两个月裁员的态势。
“德国民间部门7月摆脱掉近期的低迷局面，较强劲的制造业和服务业增长支撑下，产出以五个月最快速度扩张，”Markit资深分析师Tim Moore称。
7月制造业PMI初值升至50.3，自2月以来首次跨过50，甚至高过路透调查的最高预估50.0。
服务业表现也不遑多让，7月服务业PMI初值升至52.5，为五个月来最高，因企业收到更多新订单，雇用更多员工，且企业预期也更光明。
不过服务供应商面临2012年3月以来最大的成本增幅，投入价格增长高于产出价格。(完) (编译 田建华/张若琪 审校 沈以文)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。