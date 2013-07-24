德国数据：7月综合PMI初值升至2月以来高位52.8，预示第三季实现扩张

Markit德国7月综合采购经理人指数(PMI)从6月的50.4升至52.8，为五个月来最高。

Markit首席经济分析师Chris Williamson称，数值高于荣枯分水岭50，显示德国经济第三季可能成长达0.4%。

周三公布的调查显示，民间部门新订单五个月来首次升至50以上，企业聘雇新员工，中止先前两个月裁员的态势。

“德国民间部门7月摆脱掉近期的低迷局面，较强劲的制造业和服务业增长支撑下，产出以五个月最快速度扩张，”Markit资深分析师Tim Moore称。

7月制造业PMI初值升至50.3，自2月以来首次跨过50，甚至高过路透调查的最高预估50.0。

服务业表现也不遑多让，7月服务业PMI初值升至52.5，为五个月来最高，因企业收到更多新订单，雇用更多员工，且企业预期也更光明。