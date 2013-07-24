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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 16:13 BJT

欧元区数据：7月民间部门恢复成长，服务业PMI初值升至12年1月来最高

**制造商增加产出**

欧元区7月制造业PMI初值升至50.1，为两年来首次升穿50的荣枯分界线。这高于6月终值48.8，也好于路透调查中36位分析师所有的预估值。

工厂新订单自2011年5月以来首见成长。产出分项指数从49.8跳升至52.3，为2011年6月以来最高，但这一定程度上是消化未完成订单的结果。

服务业PMI从48.3跳涨至49.6，远高于路透调查48.7的预估中值，并且是2012年1月以来最高。

企业预期指数升至三个月高点56.9，表明企业对未来信心上升。(完) (编译 隋芬; 审校 王兴亚)
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