欧元区数据：7月民间部门恢复成长，服务业PMI初值升至12年1月来最高

**制造商增加产出**

欧元区7月制造业PMI初值升至50.1，为两年来首次升穿50的荣枯分界线。这高于6月终值48.8，也好于路透调查中36位分析师所有的预估值。

工厂新订单自2011年5月以来首见成长。产出分项指数从49.8跳升至52.3，为2011年6月以来最高，但这一定程度上是消化未完成订单的结果。

服务业PMI从48.3跳涨至49.6，远高于路透调查48.7的预估中值，并且是2012年1月以来最高。