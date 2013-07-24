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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月24日

路透伦敦7月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
   品种         最新库存          变动
    铜           627,675        -4,375
    锡            14,315           +15
    铅           198,775          持平
    锌         1,059,650        -4,175
    铝         5,460,300        -6,200
    镍           199,848          -486
  铝合金          67,380          持平
  NASAAC         114,620           -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据         库存分布             品种     库存数据      库存分布
 种                                                                
 铜   MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅  MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡  MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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