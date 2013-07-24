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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 12:04 BJT

《全球市场》亚洲股市摇摆不定，中国PMI数据令人失望

美元兑日圆 收复一部分失地，上涨0.3%至99.74，脱离了前一日触及的一周低点99.13.

美元指数 续涨，上升0.2%至82.126。周二曾降至一个月低点81.926。该指数上周曾创下了三年高位84.753。

中国即将公布一波数据之际，大宗商品市场走升，但涨势已趋弱。

期铜 下跌0.8%至每吨6,982美元，稍早一度触及日高7,060美元，为6月18日以来的最高。美国原油期货 下跌0.3%至每桶106.96美元。

现货金 依旧处在每盎司1,300美元上方，周二曾升至一个月高位。(完)
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