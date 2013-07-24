《全球市场》亚洲股市摇摆不定，中国PMI数据令人失望

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美元兑日圆 收复一部分失地，上涨0.3%至99.74，脱离了前一日触及的一周低点99.13.
美元指数 续涨，上升0.2%至82.126。周二曾降至一个月低点81.926。该指数上周曾创下了三年高位84.753。
中国即将公布一波数据之际，大宗商品市场走升，但涨势已趋弱。
期铜 下跌0.8%至每吨6,982美元，稍早一度触及日高7,060美元，为6月18日以来的最高。美国原油期货 下跌0.3%至每桶106.96美元。
现货金 依旧处在每盎司1,300美元上方，周二曾升至一个月高位。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。