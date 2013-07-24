《全球市场》亚洲股市摇摆不定，中国PMI数据令人失望

美元兑日圆 收复一部分失地，上涨0.3%至99.74，脱离了前一日触及的一周低点99.13.

美元指数 续涨，上升0.2%至82.126。周二曾降至一个月低点81.926。该指数上周曾创下了三年高位84.753。

中国即将公布一波数据之际，大宗商品市场走升，但涨势已趋弱。

期铜 下跌0.8%至每吨6,982美元，稍早一度触及日高7,060美元，为6月18日以来的最高。美国原油期货 下跌0.3%至每桶106.96美元。