台湾央行：273天国库券决标贴现率0.488%低于预期，并创近三年新低

路透台北7月24日 - 台湾央行周三代财政部标售273天期国库券，其决标贴现率为0.488%，低于市场预期的0.53-0.55%。此得标利率较上次标售同天期国库券走低17.5基点，也创下同天期国库券的近三年低位。

此前273天国库券决标贴现率低位为2010年9月的0.45%。

央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.436%，区间为0.28-0.488%。此期国库券仍由银行业100%得标。

此期国库券投标总额为1,280.5亿台币，发行金额为350亿，投标倍数为3.66倍。

该期国库券为足额发行，将在周四(25日)交割，到期日为2014年4月24日。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

(完)

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