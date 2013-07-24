中国债市动态：现券收益率持续走升，受国债招标结果走高带动

路透上海7月24日 - 中国银行间债市现券周三早盘收益率持续上行。交易员称，市场流动性偏紧预期短期未改，且一级市场上五年续发国债招标结果走高，带动二级市场相关现券收益率涨约10个基点；短期若基本面和资金面变化不大，预计现券整体走势暂难脱离现状。

至于汇丰稍早公布的疲弱中国制造业PMI初值，虽利好债市，但偏空情绪下，现券市场对此几乎没有反应。

“就是一级把二级带起来了，七年国债(收益率最高)都到3.82%了；不过利率债整体抛压谈不上，成交量不大的，基本都是刷双边，”广发银行交易员吴思捷称。

他进一步表示，今天资金稍偏紧张，亦对市场产生一定影响，但是并不明显。

财政部周三上午续招标发行的五年期国债，也未能逃脱脆弱市况导致的发行收益率走高命运。交易员称，从近期新债发行情况来看，大型银行配置需求有所减弱，加之本周流动性趋紧市场情绪偏空，博边际心态推高新债收益率。

吴思捷并称，现在市场还处于一个降杠杆、调结构的阶段，机构整体买盘的需求依旧很弱；如果这个阶段没有结束，暂时难以看到债市走势好转。

中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。[ID:nL4T0FT1VL