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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 15:32 BJT

中国期市：沪铜震荡收升创近两周高位，PMI数据利空被迅速消化

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     50,530      0.18      325,082 
         黄金(au)     1312     267.75      0.53      147,660 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,694      0.24    1,425,146 
         橡胶 (ru)    1401     18,590      0.41      207,830 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,289     -0.33    1,810,058 
         豆油 (y)     1401      7,244     -0.55      644,954 
         焦炭 (j)     1401      1,482      0.14      252,124 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,881     -0.16      539,300 
         棉花 (cf)    1401     19,960      0.18       64,276 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,232.4     -0.28       58,908 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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