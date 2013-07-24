中国期市：沪铜震荡收升创近两周高位，PMI数据利空被迅速消化

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 50,530 0.18 325,082 黄金(au) 1312 267.75 0.53 147,660 螺纹钢 (rb) 1401 3,694 0.24 1,425,146 橡胶 (ru) 1401 18,590 0.41 207,830 大商所 豆粕 (m) 1401 3,289 -0.33 1,810,058 豆油 (y) 1401 7,244 -0.55 644,954 焦炭 (j) 1401 1,482 0.14 252,124 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,881 -0.16 539,300 棉花 (cf) 1401 19,960 0.18 64,276 中金所 沪深300(if) 1308 2,232.4 -0.28 58,908 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)