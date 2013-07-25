《中国金融分析》资金面再承压央行仍按兵不动，紧平衡基调未改

* 流动性再显紧势，但公开市场第五周零操作

* 昭示央行不愿释放宽松政策信号，维持紧平衡基调

* 月底资金预期紧张，下周重启公开市场操作可能性不大

* 未来货币政策能否放松需看外汇占款或经济下行程度

作者 康熙泽

路透北京7月25日 - 本周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。

但6月外汇占款负增长，强化了市场对下半年外生性货币补充减少的预期，加之政府提出经济增速“底线论”后，若未来托底需求强烈，市场猜测，长期看货币政策不无放松可能；只是机构对于放松的手法观点不一。

民生银行金融市场部首席分析师李志强表示，在资金投放的问题上，6月后央行态度就比较明朗，即不想主动向市场释放宽松政策预期；本周资金面虽显紧，但可能央行认为尚未到需出手干预的级别。

“(央行)不希望把流动性搞的过于宽松，适度收紧央行认为有利于商业银行加强流动性管理，减少期限错配，”他说，“估计即使(后期)资金面再紧张一点，央行也不会出手干预。”

由于财税缴款、大行分红，以及央行6月末定向提供的流动性陆续到期，本周银行间资金面再度吃紧。虽然表面上看货币市场回购利率 比较平静，但这或是被“调控”的结果。交易人士反应，压抑的回购利率已出现明显失真迹象，在过去几日实际资金需求不断增多，供不应求。

流动性供应紧俏在债市亦有所体现，周一下午农业发展银行招标的一年和五年期固息债，中标利率同落在4.30%；而信用债一级市场中，周内陆续有企业刊登公告推迟发行。

自6月下旬起，公开市场未进行任何公开性操作，排除定向注入流动性可能，央行仅靠央票到期等被动投放资金。不过本周公开市场正回购及央票均无到期，上周则为净投放1,600亿元人民币。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 r.reuters.com/tem89t

**下周公开市场重启动力不大**

公开市场逾一个月的空窗后，重启时点备受关注。不过业内人士认为，大行分红等时点效应扰动仍在，月底又步步临近，机构对资金需求上升，下周央行重启公开市场操作的动力偏小。

“本来是看回购利率，但是现在回购利率已经失真了，朝下偏离，也就说真实的应该更高，那么(资金紧张)重启央票可能又会造成慌乱，按照央行目前的态度应该不是他们想看到的。”一银行交易员说。

他认为，惯例性到了月底资金会稍微紧一点，所以下周应该也不会看到正回购或央票该类回笼资金的操作重启，未来重启信号需等银行间资金面再次恢复到一定宽松程度，或M2增速又回升很快。

今年以来居高不下的中国广义货币供应量(M2)增速，终于在6月出现明显下降，并创下今年以来新低。

中国银行间资金市场周四流动性偏紧的局面仍无改观，一个月内各期限品种回购利率 续升，尤其是七天品种因已跨月末，供应更趋紧张。

安信证券研究员袁素亦认为目前市场情况不符合重启正回购或是央票操作的初衷。而短期内通过公开市场注入流动性的可能，她认为也比较渺茫。

“央行不会轻易做出放松的表态，”她说，“坊间传定向还是挺多的...所以如果一定要输血，可能也是比较低调的输。”

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

据路透统计数据显示，截止目前到年底，公开市场将有5,030亿元央票到期，其中4,700亿元将在三季度到期；同期已无未到期的正/逆回购。

下周央行公开市场将有850亿元央票到期，但无回购到期。

**市场猜测货币政策未来存放松可能**

虽然央行紧平衡立场不变，不过6月外汇占款负增长的现实强化了市场对下半年资本存在流出压力，外汇占款或持续走低的预期，加之未来若有较强经济托底需求，市场猜测未来放松货币政策存在可能。

路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。

北京一银行交易员直言，外汇占款一旦长期负增长，或者说增量不大，银行间的流动性注入靠什么？只靠公开市场到期和财政支出？那应该也是不够的。所以他认为，未来公开市场需要调节的方向应该是考虑什么时候注入流动性，而不是回收流动性。

“如果公开市场还要继续收，那大家只能就是什么业务都不开展，贷款不放，债券不买，就都等死呗。”他说。

外汇占款数据发布后，民生证券高级经济学家管清友在其实名认证的微博中也表示，未来流动性管理面临新挑战，公开市场操作方面，预计央票暂会搁置，至少逆回购会重启，以对冲资本流出。他并提出，“央行降准可能性明显提高。”

不过也有市场人士认为外汇占款减少恐并非未来货币放松考虑的单一因素，袁素表示，“要看松货币的必然理由是什么？当然外汇占款会比较低，但是资金面会紧到扰乱社会金融秩序的程度吗？也不见得。”

李志强指出，未来是否可见公开市场提供流动性关键指标在于经济情况。如果未来1-2个月经济指标进一步回落，那么货币政策存在松动可能，松动的方式就是通过公开市场公开或定向逆回购提供一些流动性。

“目前(经济)指标按照政府的意思看还没有破下限，但可能不太远了...再过一两个月指标再进一步下滑，逼近下限，货币政策可能有所松动，怎么松？要看届时经济指标下滑是否非常剧烈，目前看可能不会出现一个剧烈的过程，所以松动的话主要是通过公开市场。相对是一个力度不太大的提供流动性的方式。”他说。

对于降准他认为，除非未来资本流出的量变的很大，导致所有金融机构流动性都出现收紧，那么可能会下调准备金率。

中国经济增速已连续两个季度回落，二季度GDP(国内生产总值)同比增速降至7.5%，而今年全年增速目标为7.5%左右。在市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高之际，国务院总理李克强提出，要通过宏观调控使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。

中国人力资源社会保障部新闻发言人尹成基周四称，中国二季度就业形势总体稳定，未来一段时就业压力很大，特别是总量的矛盾依然突出，结构性矛盾更加突出。

最新公布数据显示中国制造业状况仍未有改善。汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至47.3，创下2009年3月以来的最低点。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) -- 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票 （周二） --