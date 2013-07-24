中国汇市：人民币早盘跟随中间价微涨，PMI初值低于预期引短暂扰动

* 人民币即期跟随中间价微涨

* 汇丰7月PMI初值偏低，短暂扰动市场

* 整体窄幅震荡，市场仍在寻找方向

路透北京7月24日 - 人民币兑美元即期 周三早盘跟随中间价微涨，中间价连续第三天小幅上涨，但仍未突破区间。交易员称，甫公布的中国汇丰制造业PMI初值继续萎缩并创下11个月低位，因该数据低于市场预期，消息出来后一度促发短暂的购汇，但随后市场又陷入平淡。

交易员指出，中间价虽然连续三天小幅上涨，但幅度有限，未给市场以明确的方向指引。整体交投比较平淡，市场陷入窄幅震荡，因市场方向不明，交投情绪仍显谨慎。

“PMI出来后，有短暂的购汇，毕竟PMI低于预期，但总体还是窄幅震荡。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:31，人民币兑美元即期报6.1367元，上日收报6.1374元。今日人民币兑美元中间价 为6.1695元，上日中间价为6.1702元。

上述交易员并称，预计人民币/美元即期市场短期难有突破，仍将在区间内震荡盘整，但不排除中期出现小幅贬值行情。

中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至47.3，创下2009年3月以来的最低点。(图表 link.reuters.com/fad89t )

东京汇市美元周三亚洲早盘触及一个月低位，此前将全线疲弱走势延续至第三日；澳元等近期受挫货币获得一些喘息空间。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2717/57，上日尾盘为6.2690。

北京时间12:31，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1335/65元，上一交易日尾盘报6.1329元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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