《中国公司债发行日程表》--7月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》，标志着中国公司债发行正式启动。试 点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。 按办法，公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目，还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大 会核准的用途。 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== *四川路桥 不超15 15 5 预设区间5.2%-5.7% 中信证券 AA 7/26-7/30 =========================================================================================== 国元证券 不超50 25 5 *4.70% 华泰联合证券 AAA 7/24-7/26 (附第3年末发行人上调票面利率 银河证券 选择权及投资者回售选择权） 华林证券 25 5 *4.90% (两品种间发行规模可相互回拨) =========================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。