中国货币市场：资金面依旧偏紧回购利率维持涨势，但中短端升幅仍受限

路透上海7月24日 - 中国银行间市场周三主要回购利率 多维持涨势，资金面依旧偏紧，其中21天和一个月期等品种上行较多，不过1天至14天期的中短端品种升幅仍受限，因受稳定的开盘价牵引。

交易员指出，尽管短期流动性依旧承压，但近日回购利率开盘价始终在上日成交均价附近，央行稳定货币市场利率的意图仍很明确。

“隔夜可能略微好一点，但借钱的也偏多，七天以上即使有也太不敢出吧，从6月份以来大家都非常谨慎，每一步都很谨慎。”上海一银行交易员指出。

她并谈到，今日大行有借有出，对市场的整体压力尚可，“感觉还好，还没有太夸张。”

今日七天期回购 迟迟未现交易，至北京时间10:20左右才出现第一笔成交，开盘价在4.01%，接近上日均价4.0080%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2746 3.1929 +8.17

七天 4.0307 4.0080 +2.27

14天 4.1383 4.1307 +0.76 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 4.5050 2.2350 +227.00

七天 5.2500 4.1000 +115.00

14天 4.8050 4.2000 +60.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.3000 3.2100 +9.00

七天 4.2000 4.1450 +5.50

14天 4.1307 4.2000 -6.93 Shibor 其中:隔夜 3.2300 3.1355 +9.45

七天 4.0110 3.9590 +5.20