《综述》中国经济转型兼顾扩内需，信息消费将脱颖而出

* 努力将信息消费培育成新的经济增长点

* 有关促进信息消费的措施会尽快出台

* 工业增速下行压力较大

* 以化产能过剩矛盾为突破口促工业转型

* 7月汇丰PMI初值降至11个月低位

路透北京7月24日 - 中国经济增速逼近合理区间下限，并未动摇本届政府打造经济升级版的决心。当房地产和汽车等传统消费热点相继遭遇资源环境瓶颈后，信息消费有望脱颖而出，成为中国扩内需和调结构的新法宝。

继本月12日国务院会议提出促进信息消费是利当前、惠长远、一举多得的重要举措之后，中国工业和信息化部周三表示，正和国家发改委等部门研究相关政策措施，以促进信息消费持续稳定的增长。

“努力将信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点，（相关）文件将会尽快出台。”工信部总工程师、新闻发言人朱宏任周三在新闻发布会上表示。

他称，促进信息消费扩大内需的若干意见及重点措施，内容涉及加强信息基础设施建设、增强信息产品的供给能力、培育信息消费需求、营造发展环境、提升公共服务信息化水平等方面。

从今年上半年经济情况看，外需对经济增长的拉动作用明显减弱，净出口对上半年7.6%的GDP增速贡献率不足1%，如何扩大内需将成为经济增长的关键因素。

朱宏任认为，信息消费是增长潜力巨大、影响范围广泛、拉动作用持久的新型消费形式，而且，以信息消费为特征的新的消费热点正在逐步形成。他生动地举例称，“我的孩子告诉我，你除了上微博以外，如果不上微信，你就OUT了。”

数据显示，上半年中国微信用户超过4亿户，微信用户拉动移动互联网流量收入同比增长56.8%，电子商务整体市场的规模达到5.4万亿元，增长38.5%。智能手机、智能电视的销量增幅都超过25%。

国务院总理李克强曾多次强调，中国经济已经步入新的发展阶段，必须更加注重依靠转型升级。国务院会议提出，要实施“宽带中国”战略，通过努力实现“十二五”（2011-2015年）后三年信息消费规模年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟认为，信息消费这一发展方向是对的，趋势也是如此，但是还难以和房地产和汽车媲美，后两者毕竟上下游延伸较长，对工业的拉动作用也更大。

**工业增速下行压力大**

不过，在工业方面依然没有改善的迹象。继6月规模以上工业增加值增速跌破9%后，最新先行指标依然不乐观，显示工业领域的产能过剩、企业盈利能力下降等问题仍很突出。

“工业发展面临新老困难和挑战交织在一起的复杂局面，增速下行压力较大，”朱宏任表示，工业有效需求不足与产能过剩矛盾加剧，小微型企业生产经营困难加大，工业转型升级任务紧迫而艰巨。

周三上午公布的汇丰制造业采购经理人指数(PMI)7月初值也证实工业方面未有好转。7月初值进一步萎缩至47.7，并创下11个月低位，其中就业分项降至金融危机来低点，为2009年3月以来的最低点，显示就业压力亦有所上升。汇丰PMI的调查对象主要侧重于中小企业。

朱宏任指出，中国的中小企业还面临诸多问题：用工成本上升，市场需求回升仍然较为乏力，特别是国际市场的需求持续疲弱；融资难、融资贵的问题仍然较为突出；企业税费负担仍然比较重。

“对于很多中小企业，特别是小型、微型企业来说，如果它的结构没有相应调整，如果它缺乏一些自己核心的技术，以劳动力投入为主而处在产业链、制造业低端，碰到劳动力成本上升，他们就感觉到压力比较大。”他说道。

据其透露，国务院促进中小企业发展工作领导小组召开会议，对做好下半年支持小微企业发展的工作进行了部署，十几个部门将进一步形成合力，在优化发展环境、开展扶助小微企业专项行动、改善融资服务、完善中小企业服务体系建设等各个方面继续加大工作力度，抓好国发14号文件的落实，以促进下半年小微企业的平稳健康发展。

此外，下半年工信部等将以化解产能过剩矛盾和大气污染防治为突破口，加快结构调整、转型升级的步伐；兵积极研究准备出台一系列释放市场内生动力、激发企业活力的新举措。

将以钢铁、电解铝、平板玻璃、船舶等行业为重点，引导企业加强技术改造，推进企业兼并重组、加快淘汰落后产能。