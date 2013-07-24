中国股市：沪综指小幅收跌，PMI数据疲弱促蓝筹股回调

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海7月24日 - 中国股市沪综指周三收盘小幅下跌，结束此前连续两日反弹走势。分析师指出，因昨天引领大盘上涨的金融及周期股缺乏实质性利好支撑，再加上今日汇丰公布的中国PMI数据依然疲弱，市场人气不振，以周期股和金融股为主的蓝筹股出现大面积回调，大盘顺势调整。
沪综指 收报2,033.329点，跌10.547点，或0.52%，昨天大盘收升1.95%。上海A股成交额为936亿元人民币，上日为926亿元。
“昨天本来就没有找到太多理由支撑这些股票（金融及周期股）反弹，今天的PMI数据又不好，大盘下跌也是正常的。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
他预计，短期内大盘可能会在2,000点整数关口震荡，个股表现可能较活跃。
中国制造业状况仍未有改善。汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，并创下11个月低位，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至47.3，创下2009年3月以来的最低点。
沪深300指数 收跌0.74%，报2,249.151点；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,227.6点，跌0.49%，成交963,360手。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。