《Russell专栏》大宗商品有望搭乘中国短期刺激举措的顺风车

这意味着下半年将会进口4.017亿吨，暗示下半年进口将稍稍提速。

如果基础建设刺激措施真的成真且迅速落实，那么铁矿石进口有可能会增加。

伦敦期铜价格 周三在亚洲盘初小升至逾一个月最高水准，外界乐观看待中国在下半年将买进更多的工业金属。

6月中国铜进口较上年同期成长11%至277,696吨。

但盘初的升势急转直下，因7月汇丰中国采购经理人指数(PMI)跌至11个月低位。

该指数从6月的48.2跌至47.7，为连续第三个月低于50的荣枯分水岭。