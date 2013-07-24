新兴汇市：韩元等涨幅因中国制造业数据疲软而受限，印尼卢比再度下跌

韩元受境外基金和出口商需求推动触及近七周高点。

但这些货币回吐起初涨幅，因中国制造业活动的最新数据显示，该国7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位 。

马来亚银行驻新加坡的汇市研究主管Saktiandi Supaat称，中国的利空消息加上并未暗示将出台一些刺激措施，“可能使得信心恶化”。

不过Supaat表示，新兴亚币在某种程度上，已经消化了中国经济放缓的因素，因此进一步下跌幅度有限。

一些交易商同意他的说法，称鉴于美国最近的疲弱数据，在对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会很快缩减货币刺激的预期之下，新兴亚币可能寻获支撑。

“过去三个月来中国数据都颇为疲软。他们已经在谈论痛苦的改革，”一马来西亚的银行资深交易员称，他表示将逢低买进马币(林吉特)，目标为3.1500。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价