新兴汇市：韩元等涨幅因中国制造业数据疲软而受限，印尼卢比再度下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
韩元受境外基金和出口商需求推动触及近七周高点。
但这些货币回吐起初涨幅，因中国制造业活动的最新数据显示，该国7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位 。
马来亚银行驻新加坡的汇市研究主管Saktiandi Supaat称，中国的利空消息加上并未暗示将出台一些刺激措施，“可能使得信心恶化”。
不过Supaat表示，新兴亚币在某种程度上，已经消化了中国经济放缓的因素，因此进一步下跌幅度有限。
一些交易商同意他的说法，称鉴于美国最近的疲弱数据，在对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会很快缩减货币刺激的预期之下，新兴亚币可能寻获支撑。
“过去三个月来中国数据都颇为疲软。他们已经在谈论痛苦的改革，”一马来西亚的银行资深交易员称，他表示将逢低买进马币(林吉特)，目标为3.1500。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 隋芬)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。