港股业绩：华人置业中期核心溢利升41%大增股息，大股东获派息逾21亿港元

路透香港7月24日 - 香港地产投资公司--华人置业 周三宣布，上半年的核心溢利按年上升近41%，公司并大增派息，中期息连同中期特别股息每股派1.5港元，公司主席兼大股东刘銮雄获派股息逾21.4亿港元。

截至6月底止半年，华人置业的净利按年上升7.5%至44.68亿港元；撇除非现金项目收益后的核心溢利则为17.38亿港元，按年增长40.8%，每股核心盈利为0.911港元。

华置并宣布增加派发股息，董事会建议派中期息每股0.2港元，以及特别中期股息每股1.3港元，合共1.5港元；而去年同期只派中期息每股0.01港元。

按联交所资料，刘銮雄及其联系人持有约14.3亿股华置股份，以此计算刘氏可获派息逾21.4亿港元。

华置早盘没有成交，但公布业绩后，午盘初股价最多曾大涨逾8%，至14.80港元的2011年4月底以来高位，但成交量只有约12万股。

华置于澳门五幅土地（发展为“御海.南湾”高档住宅项目的地盘），因批准修改土地批给的行为已被澳门当局宣告无效，按法律程序收回有关土地。华置在业绩声明中表示，已就通知所作的决定提出之上诉作出进一步法律程序，董事并认为，根据澳门法律意见，具有强而有力的证据赢得该等上诉。

遭收回的五幅土地，涉及澳门前高官欧文龙贪污案的土地批给合同，华置并已预售了302个御海.南湾”住宅单位，涉及合约金额逾38.2亿港元。此外，公司亦已于若干承建商订立建筑合同，涉及合同额约27.7亿港元，惟现时并未动工。（完）

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