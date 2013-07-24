国际油市：布兰特原油期货跌向108美元，受疲弱中国制造业数据影响

“疲弱的中国数据可能压制油价，”辉立期货投资分析师Lee Chen Hoay表示。“但美国油库存下降可能将是支撑油价的主因。假设能源资料协会(EIA)的库存数据也是同样指向，原油价格仍将受到支撑。

EIA今天稍晚将公布库存数据。

美国石油协会(API)周二的数据显示油品库存意外下滑，重燃美国需求成长上升的期望。

API数据显示美国最近一周汽油和馏分油库存均减少数十万桶，路透调查预估均为增加逾100万桶。

油品库存意外减少，盖过了原油库存降幅小于预估的影响。

“原油价格从美国库存下降和供应受扰的疑虑寻获支撑。”澳新银行(ANZ/澳盛银行)在报告中指出。

中东的不安和紧张情势，也继续提供油价支撑。周三稍早开罗发生一起炸弹爆炸，造成一人丧生17人受伤。

Lee表示，布兰特和美国原油的下一道心理关卡是110美元，因两种原油的价差已大幅收窄。

布兰特较美元原油升水CL-LCO1=R周三约报每桶1.23美元。两种指标原油价差上周大幅收窄，布兰特原油周五一度较美元原油贴水。(完)

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