国际油市：布兰特原油期货跌向108美元，受疲弱中国制造业数据影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
“疲弱的中国数据可能压制油价，”辉立期货投资分析师Lee Chen Hoay表示。“但美国油库存下降可能将是支撑油价的主因。假设能源资料协会(EIA)的库存数据也是同样指向，原油价格仍将受到支撑。
EIA今天稍晚将公布库存数据。
美国石油协会(API)周二的数据显示油品库存意外下滑，重燃美国需求成长上升的期望。
API数据显示美国最近一周汽油和馏分油库存均减少数十万桶，路透调查预估均为增加逾100万桶。
油品库存意外减少，盖过了原油库存降幅小于预估的影响。
“原油价格从美国库存下降和供应受扰的疑虑寻获支撑。”澳新银行(ANZ/澳盛银行)在报告中指出。
中东的不安和紧张情势，也继续提供油价支撑。周三稍早开罗发生一起炸弹爆炸，造成一人丧生17人受伤。
Lee表示，布兰特和美国原油的下一道心理关卡是110美元，因两种原油的价差已大幅收窄。
布兰特较美元原油升水CL-LCO1=R周三约报每桶1.23美元。两种指标原油价差上周大幅收窄，布兰特原油周五一度较美元原油贴水。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。