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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 13:47 BJT

欧股业绩：沃尔沃第二季获利和订单均优于预期，因需求回升

路透斯德哥尔摩7月24日 - 全球第二大卡车制造商沃尔沃(Volvo) 公布的第二季获利降幅小于预期，且订单强健增长，因几乎所有主要市场的需求均坚稳。

沃尔沃公布，第二季营业利润降至32.6亿瑞典克朗(5.05亿美元)，低于上年同期的77.1亿克朗，但高于路透调查分析师预估的24.7亿克朗。

沃尔沃维持对其主要卡车市场前景的预估，并预期注册销售逐步改善。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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