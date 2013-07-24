欧股业绩：戴姆勒第二季净利增长两倍，受出售EADS股权提振

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透法兰克福7月24日 - 德国豪华车制造商戴姆勒 周三公布，第二季未计入少数权益的净利增长两倍，至45.8亿欧元(60.5亿美元)，因有来自重估及出售EADS 股权的一次性收益。
第二季每股获利升至2.65欧元，高于上年同期的1.39欧元，其中有1.40欧元来自出售EADS的效益。
戴姆勒在3月时曾表示，在重估EADS股权后，第二季计入少数权益后的净利料增加13.4亿欧元，或每股1.25欧元。
该公司本月稍早公布的初步季度财报优于预期，并重申下修后的持续营业项目获利预估，其股价升至两年高点。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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