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债券 | 2013年 7月 24日 星期三 14:11 BJT

欧股业绩：戴姆勒第二季净利增长两倍，受出售EADS股权提振

路透法兰克福7月24日 - 德国豪华车制造商戴姆勒 周三公布，第二季未计入少数权益的净利增长两倍，至45.8亿欧元(60.5亿美元)，因有来自重估及出售EADS 股权的一次性收益。

第二季每股获利升至2.65欧元，高于上年同期的1.39欧元，其中有1.40欧元来自出售EADS的效益。

戴姆勒在3月时曾表示，在重估EADS股权后，第二季计入少数权益后的净利料增加13.4亿欧元，或每股1.25欧元。

该公司本月稍早公布的初步季度财报优于预期，并重申下修后的持续营业项目获利预估，其股价升至两年高点。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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