欧股业绩：戴姆勒第二季净利增长两倍，受出售EADS股权提振

路透法兰克福7月24日 - 德国豪华车制造商戴姆勒 周三公布，第二季未计入少数权益的净利增长两倍，至45.8亿欧元(60.5亿美元)，因有来自重估及出售EADS 股权的一次性收益。

第二季每股获利升至2.65欧元，高于上年同期的1.39欧元，其中有1.40欧元来自出售EADS的效益。

戴姆勒在3月时曾表示，在重估EADS股权后，第二季计入少数权益后的净利料增加13.4亿欧元，或每股1.25欧元。