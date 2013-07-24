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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元上涨，中国成长疑虑仍笼罩市场

0600GMT

* 澳元/美元下跌0.49%，欧元/美元走低0.17%，美元/日圆上涨0.43%，新西兰元/美元回落0.36%

* 美元上涨，亚洲股市因中国制造业采购经理人指数(PMI)初值欠佳而走低，沪综指跌0.79%

* 澳元/美元在澳洲第二季消费者物价指数(CPI)数据出炉后一度触及0.9320的高位，但旋即受中国PMI打击回落

* 澳元/美元在0.9220前有买盘，下方布有停止单；卖盘现在位于0.9300之前

* 稍晚将公布欧洲PMI初值、意大利零售销售，美国制造业PMI和新屋销售数据。(完)

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