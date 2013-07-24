《汇市简讯》欧洲开盘：美元上涨，中国成长疑虑仍笼罩市场

* 美元上涨，亚洲股市因中国制造业采购经理人指数(PMI)初值欠佳而走低，沪综指跌0.79%

* 澳元/美元在澳洲第二季消费者物价指数(CPI)数据出炉后一度触及0.9320的高位，但旋即受中国PMI打击回落