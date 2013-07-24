韩国汇市：韩元攀升至近七周高点，投资者等待第二季GDP公布

韩元兑美元 在当地市场收报1,112.7，为6月7日以来最强水准。周二其国内市场收1,117.0。

汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值自6月的终值48.2续降至47.7，连续三个月低于50的荣枯分水岭。

中国是韩国最大出口市场。

韩国周四将公布4-6月国内生产总值(GDP)数据，分析师预估韩国第二季料较前季增长0.8%。 (完)

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