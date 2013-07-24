欧元债市：德债持稳，投资者静候欧元区PMI数据

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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德债期货 微涨5个跳动点，报143.87。
“我们希望(今年)下半年不只是美国，欧洲也能有所改善，这应从(欧洲)PMI上升反映出来。”KBC策略师Piet Lammens称。
“在中国PMI公布后，现在出现一些疑虑，但我们仍认为...欧洲的这些PMI数据应会高于预期。这样德债或许有一些进一步下修的空间。”(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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