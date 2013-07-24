欧元债市：德债持稳，投资者静候欧元区PMI数据

“我们希望(今年)下半年不只是美国，欧洲也能有所改善，这应从(欧洲)PMI上升反映出来。”KBC策略师Piet Lammens称。

“在中国PMI公布后，现在出现一些疑虑，但我们仍认为...欧洲的这些PMI数据应会高于预期。这样德债或许有一些进一步下修的空间。”(完)