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债券 | 2013年 7月 24日 星期三 14:27 BJT

欧元债市：德债持稳，投资者静候欧元区PMI数据

德债期货 微涨5个跳动点，报143.87。

“我们希望(今年)下半年不只是美国，欧洲也能有所改善，这应从(欧洲)PMI上升反映出来。”KBC策略师Piet Lammens称。

“在中国PMI公布后，现在出现一些疑虑，但我们仍认为...欧洲的这些PMI数据应会高于预期。这样德债或许有一些进一步下修的空间。”(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
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