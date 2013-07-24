东南亚股市：受制于疲弱的中国制造业PMI，未能延续上日大涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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菲律宾股市 逆势上涨近1%，至约六周高点6,793.92点。Alliance Global Group Inc 跳升3.3%，市场对其饭店合资事业的扩张计划看法乐观。
财报季到来，东南亚企业表现好坏不一。印尼PT Bank Tabungan Negara 下挫4%，此前该公司公布上半年业绩下滑。
新加坡CapitaMalls Asia Ltd 上涨3.1%，该公司季度营业利润跳升41%。盘谷银行 继周二上涨1.9%后，周三受获利了结打压，该公司之前也公布了强劲的季度获利。
交易商表示，上周泰国央行下调泰国2013年国内生产总值(GDP)成长率预估至4.2%，主要打压了银行和房地产等和国内增长相关行业的下半年获利前景。
凯基证券预计泰国股市今日走势震荡，主要指数将接近其短期目标1,520-1,530点。截至中午泰国股市报1,514.79点。
“尽管市场有上涨动能，我们认为主要行业的第二季获利有些平乏，小型股预计有较好的表现，”策略师Rakpong Chaisuparakul在报告中称。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。