日本个股：佳能下调全年获利展望与数码相机销售目标

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京7月24日 - 日本佳能 将全年获利预估下调，较三个月前相比调低了16%，其高端和便携式数码相机销售目标亦被调降，因中国和其他新兴经济体的成长失去动能。
由于消费者越常使用智能手机的拍照功能，佳能这家全球最大的数码相机制造商的便携机型销量已经受到冲击。
该公司预计截至12月的当年营业利润料为3,800亿日圆，4月时佳能曾预估为4,500亿日圆。根据23位参与汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预期，佳能全年营业利润在4,483亿日圆。
4月-6月当季，佳能营业利润上升6.2%至983亿日圆，超出七位分析师平均预估的959亿日圆。
得益于日本首相安倍晋三的经济刺激计划，佳能股价在为期八个月的涨势中已经大幅上扬了约40%，表现不及日经指数 的70%涨幅，但超出同业对手Nikon 的26%涨幅。
佳能周三在业绩公布前收高0.3%，日经指数同日收低0.3%。(完) (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。