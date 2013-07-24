日本个股：佳能下调全年获利展望与数码相机销售目标

路透东京7月24日 - 日本佳能 将全年获利预估下调，较三个月前相比调低了16%，其高端和便携式数码相机销售目标亦被调降，因中国和其他新兴经济体的成长失去动能。

由于消费者越常使用智能手机的拍照功能，佳能这家全球最大的数码相机制造商的便携机型销量已经受到冲击。

该公司预计截至12月的当年营业利润料为3,800亿日圆，4月时佳能曾预估为4,500亿日圆。根据23位参与汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预期，佳能全年营业利润在4,483亿日圆。

4月-6月当季，佳能营业利润上升6.2%至983亿日圆，超出七位分析师平均预估的959亿日圆。

得益于日本首相安倍晋三的经济刺激计划，佳能股价在为期八个月的涨势中已经大幅上扬了约40%，表现不及日经指数 的70%涨幅，但超出同业对手Nikon 的26%涨幅。