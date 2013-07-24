中国新债：莱商银行下周一招标发至多20亿小微贷款专项债，期限五年

路透上海7月24日 - 中国莱商银行股份有限公司周三公告称，将于下周一(29日)在银行间市场招标发行至多20亿元人民币固息债，期限五年。所募资金将全部用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债主承销商南京银行 ，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用级别均为A+。

该期债起息日和分销期同为8月5日，7月30日至8月5日为分销期。

上述债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。

莱商银行前身为莱芜市城市信用社，注册资本10亿元。2012年末，该行资产总额为427.44亿元，当年实现净利润6.95亿元。(完)

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