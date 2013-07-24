中国新债：莱商银行下周一招标发至多20亿小微贷款专项债，期限五年

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海7月24日 - 中国莱商银行股份有限公司周三公告称，将于下周一(29日)在银行间市场招标发行至多20亿元人民币固息债，期限五年。所募资金将全部用于发放小型微型企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债主承销商南京银行 ，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用级别均为A+。
该期债起息日和分销期同为8月5日，7月30日至8月5日为分销期。
上述债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。
莱商银行前身为莱芜市城市信用社，注册资本10亿元。2012年末，该行资产总额为427.44亿元，当年实现净利润6.95亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。