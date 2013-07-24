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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 15:01 BJT

重发-东京汇市：美元全面走坚，澳元因中国成长忧虑而下滑

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3194     1.3221      -0.20      +0.00     1.3194
 美元/日圆                         99.84      99.40      +0.44     +15.10      86.74
 欧元/日圆                        131.75     131.42      +0.25     +15.11     114.46
 美元/瑞郎                        0.9369     0.9347      +0.24      +2.34     0.9155
 英镑/美元                        1.5352     1.5367      -0.10      -5.53     1.6251
 美元/加元                        1.0303     1.0285      +0.18      +3.85     0.9921
 澳元/美元                        0.9251     0.9296      -0.48     -10.99     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7970     0.7995      -0.31      -3.78     0.8283
 澳元/日圆                        92.400     92.400      +0.00      +2.52     90.130
 新西兰元/日圆                    79.610     79.470      +0.18     -43.47    140.820
 英镑/日圆                        153.31     152.75      +0.37      +8.87     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1605     1.1620      -0.13      -7.46     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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