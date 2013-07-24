重发-东京汇市：美元全面走坚，澳元因中国成长忧虑而下滑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3194 1.3221 -0.20 +0.00 1.3194 美元/日圆 99.84 99.40 +0.44 +15.10 86.74 欧元/日圆 131.75 131.42 +0.25 +15.11 114.46 美元/瑞郎 0.9369 0.9347 +0.24 +2.34 0.9155 英镑/美元 1.5352 1.5367 -0.10 -5.53 1.6251 美元/加元 1.0303 1.0285 +0.18 +3.85 0.9921 澳元/美元 0.9251 0.9296 -0.48 -10.99 1.0393 新西兰元/美元 0.7970 0.7995 -0.31 -3.78 0.8283 澳元/日圆 92.400 92.400 +0.00 +2.52 90.130 新西兰元/日圆 79.610 79.470 +0.18 -43.47 140.820 英镑/日圆 153.31 152.75 +0.37 +8.87 140.82 澳元/新西兰元 1.1605 1.1620 -0.13 -7.46 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。