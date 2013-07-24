中国外汇：9月起实施服务贸易外汇管理改革，推进贸易投资便利化--外管局

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京7月24日 - 中国外汇管理局周二宣布，决定自9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革，包括取消服务贸易购付汇核准、小额交易无需审单等措施，以进一步推进贸易投资便利化。
外管局网站刊登新闻稿称，服务贸易小额收付汇业务可在金融机构直接办理，金融机构对单笔等值5万美元以下的服务贸易收付汇业务原则上可不审核交易单证。
对于仍需审核单证的业务，简化相应审单要求，包括对现行的数十类单证审核规定进行简化与合并；取消对绝大部分主管部门核准、备案文件的审核要求；取消对外付汇税务证明等。
同时，要放宽境内机构服务贸易外汇收入境外存放的条件，允许企业集团将服务贸易外汇收入集中境外存放，并加强对服务贸易外汇资金流入、流出的双向监测。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。