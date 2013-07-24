中国外汇：9月起实施服务贸易外汇管理改革，推进贸易投资便利化--外管局

路透北京7月24日 - 中国外汇管理局周二宣布，决定自9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革，包括取消服务贸易购付汇核准、小额交易无需审单等措施，以进一步推进贸易投资便利化。

外管局网站刊登新闻稿称，服务贸易小额收付汇业务可在金融机构直接办理，金融机构对单笔等值5万美元以下的服务贸易收付汇业务原则上可不审核交易单证。

对于仍需审核单证的业务，简化相应审单要求，包括对现行的数十类单证审核规定进行简化与合并；取消对绝大部分主管部门核准、备案文件的审核要求；取消对外付汇税务证明等。