意大利经济：裕信银行CEO认为有迹象显示该国经济在复苏--媒体

路透米兰7月24日 - 意大利最大银行--裕信银行 的首席执行官(CEO)在一家报纸于周三刊登的访问中称，看到有迹象显示意大利经济正在从战后持续时间最长的衰退中复苏。意大利为欧元区第三大经济体。

裕信银行首席执行官Federico Ghizzoni表示，该行的一些大企业客户开始寻求收购机会，存款增加，出口持稳，外国企业也在投资意大利。

“我们增强并购业务并不是偶然，”他在接受意大利信使报(Il Messaggero)采访时称。

Ghizzoni表示，他乐观地认为，意大利明年可能实现经济成长0.6%的目标。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)