台湾债市：30年券发行前交易持续挂零，受财政部截标20年券影响

路透台北7月24日 - 台湾债市殖利率周三涨跌互见，惟各期券交易量均相当稀少，因财政部昨日大举截标 102/8的效应仍在市场发酵，交易商操作心态虽然偏空，但眼见102/8得标利率偏离市场预期将令操作难度大增 ，乾脆选择退场观望。 交易商认为，财政部以截标方式压低长券端利率，料将令下周二标售的30年券102/9，一样会出现低利率 、低发行量的结果，使得藉由标债确认殖利率曲线尾端位置的意义明显降低。市场应该会将关注重点移转至31 日美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议声明，以及下周五的非农就业数据。 “财政部截标打死一堆空头，但多头也不见得受惠，因为流动性太差，拿了券怕出不掉。”一证券商交易 员说。 国库大举截标102/8的效应，也反映在30年券102/9的发行前交易上。该券今日买卖报价利差竟高达32.5个 基点。交易商多认为，到下周二标售前，102/9发行前交易应该都不会有成交纪录。 “买方的2.475%，反映的是市场对得标利率的预期。卖方的2.150%，应该是反映财政部可能截的位置。” 一大型公股银行交易员说。 台湾央行昨日标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不 足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。 交易员预估明日102/2殖利率主要交投区间在1.04-1.065%，10年券102/6殖利率主要区间暂看1.41-1.46% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.48 1.0550 1.0410-1.0600 37.5 10 102/6 -0.50 1.4270 1.4180-1.4350 13.5 20 102/8 -0.90 2.0862 2.0855-2.0862 1.5 交易商认为，随着是对美国QE政策退场预期的发酵，债市利率底部愈垫愈高。但财政部此时却在长券标售 时大举截标，让殖利率曲线尾端出现天花板效应，交易商夹在其中的操作难度相对升高，也许此时退场观望， 反而是明哲保身得最好方式。 “国库就是要我们逆着QE退场的趋势操作，难度不高吗?”一证券商交易员说。 另一证券商交易员则称，国库截标导致筹码供给减少，倘若近期美债行情没太大变化，预料殖利率应该会 在区间整理。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4270 5 102/2 1.0550 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)