版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 15:11 BJT

台湾债市：30年券发行前交易持续挂零，受财政部截标20年券影响

路透台北7月24日 - 台湾债市殖利率周三涨跌互见，惟各期券交易量均相当稀少，因财政部昨日大举截标
102/8的效应仍在市场发酵，交易商操作心态虽然偏空，但眼见102/8得标利率偏离市场预期将令操作难度大增
，乾脆选择退场观望。
    
    交易商认为，财政部以截标方式压低长券端利率，料将令下周二标售的30年券102/9，一样会出现低利率
、低发行量的结果，使得藉由标债确认殖利率曲线尾端位置的意义明显降低。市场应该会将关注重点移转至31
日美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议声明，以及下周五的非农就业数据。    
    
    “财政部截标打死一堆空头，但多头也不见得受惠，因为流动性太差，拿了券怕出不掉。”一证券商交易
员说。
    
    国库大举截标102/8的效应，也反映在30年券102/9的发行前交易上。该券今日买卖报价利差竟高达32.5个
基点。交易商多认为，到下周二标售前，102/9发行前交易应该都不会有成交纪录。    
    
    “买方的2.475%，反映的是市场对得标利率的预期。卖方的2.150%，应该是反映财政部可能截的位置。”
一大型公股银行交易员说。
    
    台湾央行昨日标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不
足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。 
 
    
    交易员预估明日102/2殖利率主要交投区间在1.04-1.065%，10年券102/6殖利率主要区间暂看1.41-1.46%
。
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +1.48     1.0550   1.0410-1.0600      37.5
     10     102/6                     -0.50     1.4270   1.4180-1.4350      13.5
     20     102/8                     -0.90     2.0862   2.0855-2.0862       1.5
   
    交易商认为，随着是对美国QE政策退场预期的发酵，债市利率底部愈垫愈高。但财政部此时却在长券标售
时大举截标，让殖利率曲线尾端出现天花板效应，交易商夹在其中的操作难度相对升高，也许此时退场观望，
反而是明哲保身得最好方式。
    
    “国库就是要我们逆着QE退场的趋势操作，难度不高吗?”一证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称，国库截标导致筹码供给减少，倘若近期美债行情没太大变化，预料殖利率应该会
在区间整理。   

       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4270
          5       102/2                       1.0550
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐