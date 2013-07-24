薄熙来案或最早本周开审--消息人士

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月24日 - 一位熟悉内情的消息人士周三表示，薄熙来案可能最早本周开审。
这位要求匿名的消息人士称，该案很可能在济南审理。
根据香港媒体的报导，薄熙来可能以贪污、受贿和滥用职权三项罪名被起诉。
香港《南华早报》援引未具名消息人士的话报导称，有关薄熙来案的情况在重庆和其他城市的政府官员会议上进行了传达。
路透打给济南中级人民法院的电话无人接听。
路透联系到薄熙来的律师之一李贵方，他称不便讲话，后来手机关机。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。