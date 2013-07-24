薄熙来案或最早本周开审--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月24日 - 一位熟悉内情的消息人士周三表示，薄熙来案可能最早本周开审。

这位要求匿名的消息人士称，该案很可能在济南审理。

根据香港媒体的报导，薄熙来可能以贪污、受贿和滥用职权三项罪名被起诉。

香港《南华早报》援引未具名消息人士的话报导称，有关薄熙来案的情况在重庆和其他城市的政府官员会议上进行了传达。

路透打给济南中级人民法院的电话无人接听。

路透联系到薄熙来的律师之一李贵方，他称不便讲话，后来手机关机。(完)