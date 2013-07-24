全球金市：现货金在连涨四日后暂缓升势，美元走坚亦损及黄金买气

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1341.16 -6.33 -0.47 -19.91
现货银 20.35 -0.10 -0.49 -32.79
现货铂金 1437.99 -9.51 -0.66 -6.32
现货钯金 734.97 -4.03 -0.55 6.21
COMEX期金 1341.00 6.30 +0.47 -19.98 21203
COMEX期银 20.34 0.08 +0.40 -32.90 5931
汇率
欧元/美元 1.3201
美元/日圆 99.81
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王翔琼; 审校 王洋/郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。