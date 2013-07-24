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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 15:31 BJT

全球金市：现货金在连涨四日后暂缓升势，美元走坚亦损及黄金买气

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1341.16 -6.33 -0.47 -19.91

现货银 20.35 -0.10 -0.49 -32.79

现货铂金 1437.99 -9.51 -0.66 -6.32

现货钯金 734.97 -4.03 -0.55 6.21

COMEX期金 1341.00 6.30 +0.47 -19.98 21203

COMEX期银 20.34 0.08 +0.40 -32.90 5931

汇率

欧元/美元 1.3201

美元/日圆 99.81

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王翔琼; 审校 王洋/郑茵)
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