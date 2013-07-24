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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 15:17 BJT

韩国债市：公债价格变动不大，市场静待明日GDP数据提供方向指引

路透首尔7月24日 - 韩国公债价格周三变动不大，市场静待韩国周四公布第二季国内生产总值(GDP)数据，盼藉数据为市场提供方向。

10年期政府公债收益率(殖利率)小幅上升2个基点至3.43%；指标9月三年期公债期货 微跌0.04点至105.67。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货* 105.67 105.71

10年期公债收益率 3.43% 3.41%

五年期公债收益率 3.14% 3.12%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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