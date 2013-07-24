《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *葛洲坝 50 20 3 7/25簿记建档 招商银行 AAA 7/26 7/29 中国银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *深圳能源 40 20 12 7/31-8/1簿记建档 工商银行 AAA 8/2 8/5 招商银行 ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 *7/31簿记建档 国开行 AA+ *8/2 *8/5 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 红豆集团 15 8 12 7/24簿记建档 农业银行 AA 7/25 7/26 ======================================================================================== 湘电集团 19 10 12 7/24簿记建档 浦发银行 AA 7/26 7/29 ======================================================================================= 中信证券 200 50 3 7/24招标 工商银行 AAA 7/25 7/26 农业银行等 ======================================================================================== 广汇汽车服务 13 5 12 7/26-7/29簿记建档 工商银行 AA 7/30 7/31 招商银行 ======================================================================================== 中信建投证券 49 16 3 7/25招标 北京银行 AAA 7/26 7/29 (最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================== 招商证券 93 33 3 7/25招标 农行/建行等 AAA 7/26 7/29 (最高发行余额) ======================================================================================== 锦江国际(集团) 35 30 12 7/25簿记建档 工商银行 AAA 7/26 7/29 浦发银行 ======================================================================================== 天津建工集团 6 3 12 7/25簿记建档 兴业银行 AA- 7/26 7/29 ======================================================================================== 浙江恒逸集团 9 9 12 7/25簿记建档 中国银行 AA 7/29 7/30 进出口行 ======================================================================================== 江苏阳光集团 30 10 12 7/30-31簿记建档 北京银行 AA 8/1 8/2 中信证券 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 万达集团 18.5 9 12 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南通自来水公司 2.8 1.4 12 推迟发行 浙商银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 南京银行 ======================================================================================== 云内动力 10 6 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 光大银行 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 章源钨业 4 2 12 推迟发行 农业银行 AA- -- -- ======================================================================================== 天津中环电子 18 2 12 推迟发行 渤海银行 AA -- -- 信息集团 建设银行 ======================================================================================== 深圳广前电力 4 2 12 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 江苏建工集团 4.7 2.5 12 推迟发行 交通银行 AA- -- -- ======================================================================================== 江苏江南商贸 3 3 12 推迟发行 交通银行 A+ -- -- ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *深圳茂业商厦 22 7 3 7/29簿记建档 中国银行 AA 7/30 7/31 工商银行 ======================================================================================== 广东温氏 24 5 3 7/25簿记建档 农业银行 AA 7/26 7/29 食品集团 ======================================================================================== 辽宁成大 23 3 3 7/26簿记建档 招商银行 AA 7/29 7/30 中国银行 ======================================================================================== 中百集团 6 3 3 7/26簿记建档 招商银行 AA 7/30 7/31 工商银行 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ======================================================================================== 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 穗恒运A 8.8 4.8 5 推迟发行 华夏银行 AA -- -- ======================================================================================== 新华都实业 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 集团股份公司 ======================================================================================== 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 嘉兴市实业 14 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 资产投资 ======================================================================================= 三花控股集团 10 5 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 交通银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)