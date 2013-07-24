金属期市：伦铜脱离一个月高点，受挫于疲弱的中国制造业数据

0702GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7028.00 -11.00 -0.16 -11.39

上海期铜 50530 90 +0.18 -12.77

COMEX期铜 3.19 -0.01 -0.25 -12.66

LME期铝 1834.75 -10.75 -0.58 -11.49

上海期铝 14375 -25 -0.17 -8.26

LME期锌 1881.75 -5.25 -0.28 -9.53

上海期锌 14655 10 +0.07 -8.72

LME期镍 14070.00 -60.00 -0.42 -17.53

LME期铅 2056.00 0.50 +0.02 -11.76

上海期铅 14020.00 10.00 +0.07 -12.65

LME期锡 19430.00 -25.00 -0.13 -16.97

LME/上海套利价差^ -263

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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