金属期市：伦铜脱离一个月高点，受挫于疲弱的中国制造业数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0702GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7028.00 -11.00 -0.16 -11.39
上海期铜 50530 90 +0.18 -12.77
COMEX期铜 3.19 -0.01 -0.25 -12.66
LME期铝 1834.75 -10.75 -0.58 -11.49
上海期铝 14375 -25 -0.17 -8.26
LME期锌 1881.75 -5.25 -0.28 -9.53
上海期锌 14655 10 +0.07 -8.72
LME期镍 14070.00 -60.00 -0.42 -17.53
LME期铅 2056.00 0.50 +0.02 -11.76
上海期铅 14020.00 10.00 +0.07 -12.65
LME期锡 19430.00 -25.00 -0.13 -16.97
LME/上海套利价差^ -263
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 沈以文/张若琪 审校 王兴亚/艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。