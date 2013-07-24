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市场报道 | 2013年 7月 24日 星期三 15:33 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元小幅下跌，静待欧元区制造业数据

欧元区PMI初值料显示制造业7月萎缩，但萎缩程度较前月放缓。

“海外市场交投活动变得更加谨慎，”法国农业信贷银行分析师称。

瑞士PMI及KOF领先指标定于下周公布，瑞士央行也将在下周二公布中期业绩。

0720GMT，瑞郎兑美元报0.9360，较纽约尾盘下跌0.1%。

瑞郎兑欧元亦跌0.1%至1.2369。(完)

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