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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 15:52 BJT

欧洲金融市场：欧元/美元触一个月高位且股市续涨，此前公布德国PMI

路透伦敦7月24日 - 欧元兑美元周三升至一个月高位，欧洲股市扩大涨势、德债回落，因此前数据显示，德国民间部门增速快于预期。

德国采购经理人指数(PMI)公布后，欧元兑美元 从1.3212美元升至1.3249，为6月21日来高位，据称在1.3250美元处有止损买单。

欧洲股市扩大涨幅，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 升0.6%。

德债期货 继续下跌至日低143.33，日内下滑49个跳动点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪; 审校 张若琪)
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