欧股业绩：彪马第二季业绩低于预期，亚洲和南欧市场疲软

路透法兰克福7月24日 - 德国运动服饰集团彪马 公布第二季业绩，低于预期，受中国以及南欧营收下滑冲击，另外其第二大市场--日本的货币日元走软，也影响业绩。

彪马称，净汇率调整后的营收下滑4%至6.92亿欧元(9.15亿美元)，未计利息和税项之利润(EBIT)降至3,100万欧元，净利则降至1,800万欧元。

路透调查的分析师此前预期彪马营收为7.09亿欧元，EBIT为3,470万欧元，净利为2,060万欧元。

彪马称，仍预计本年度营收下滑1-5%。(完)