欧股业绩：彪马第二季业绩低于预期，亚洲和南欧市场疲软

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福7月24日 - 德国运动服饰集团彪马 公布第二季业绩，低于预期，受中国以及南欧营收下滑冲击，另外其第二大市场--日本的货币日元走软，也影响业绩。
彪马称，净汇率调整后的营收下滑4%至6.92亿欧元(9.15亿美元)，未计利息和税项之利润(EBIT)降至3,100万欧元，净利则降至1,800万欧元。
路透调查的分析师此前预期彪马营收为7.09亿欧元，EBIT为3,470万欧元，净利为2,060万欧元。
彪马称，仍预计本年度营收下滑1-5%。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。