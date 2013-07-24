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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 16:17 BJT

香港股市：恒生指数连续第四日收高

路透香港7月24日 - 香港股市恒生指数周三交投清淡，但勉力连续四天收高，因欧洲股市开高，且大型中资银行股逆转盘初跌势，提振港股。

恒生指数 收涨0.2%，报21,968.9点，恒生国企指数 收平。港股成交额较周二创下的两周高位萎缩26%。

港股稍早受到中国PMI数据打击。汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至47.3，创下2009年3月以来的最低点。 (完)
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