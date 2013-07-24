《汇市简讯》法德PMI数据提振欧元兑日圆上涨，阻力位是周一高位

* 欧元兑日圆从132.00直冲到当前的132.32

* 阻力位是周一高位132.47，上方有停止单

* 低接买盘仍是最佳策略

* 美元兑日圆上方在100.20-25, 100.50的停止位若被触发，将对日圆的交叉汇率有利。(完)