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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 16:21 BJT

更新版-新兴汇市：中国经济成长忧虑挫伤亚洲货币，印尼卢比触四年低点

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 日圆                             99.97        99.44        -0.53       -13.18        86.79
 坡元                            1.2669       1.2638        -0.24        -3.55       1.2219
 台币                            29.942       29.920        -0.07        -2.69       29.136
 韩元                           1113.53      1117.00        +0.31        -3.86      1070.60
 泰铢                             30.95        30.95        +0.00        -1.10        30.61
 菲律宾披索                       43.30        43.23        -0.15        -5.19        41.05
 印尼卢比                      10250.00     10180.00        -0.68        -6.05      9630.00
 印度卢比                         59.28        59.76        +0.82        -7.23        54.99
 马币                            3.1870       3.1785        -0.27        -4.05       3.0580
 人民币                          6.1356       6.1374        +0.03        +1.54       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 梁睿雪/王翔琼; 审校 郑茵/艾茂林)
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