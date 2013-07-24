美国个股：诺亚财富开拓家族财富管理业务，打造资产管理升级版

路透上海7月24日 - 中国最大独立财富管理机构之一的诺亚财富 近阶段将家族财富管理业务视作业务重点开拓领域，希望在公司传统的财富和资产管理业务的基础上打造一个“升级版”，争取深度介入更多的富豪家族管理。

诺亚旗下歌斐资产管理公司合伙人陈恳周三透露，目前已有多个家族与公司签约，并且有至少六个富豪家族与歌斐成立合资的家族资产投资管理公司，部分合资公司管理资产规模达数十亿元人民币。

他介绍说，诺亚本身定位于高净值客户，以往在提供投资管理、产品销售服务时，已聚集了很多高端客户。而公司的家族财富管理业务更多关注资产规模10亿元以上的客户，希望向他们提供包括资产管理和财富传承的整体解决方案，而非销售单个产品。

“国内家族财富管理目前仍处于高速增长的早期阶段，商业模式还未定型，因为富豪们的需求较为个性化。”他透露，10月份，诺亚计划组织超过20家国内超级富豪家族赴美国沃顿商学院学习，这些家族的资产普遍超过一百亿元。

歌斐资产投资总监冀田透露，目前公司接触的富豪家族，其财富管理需求主要是资产配置。相信随着产品设计和服务体系的完善，类似海外信托、移民、教育、家族治理等财富传承类需求亦会上升。

歌斐资产目前主要业务为私募股权母基金（Fund of Fund)和地产母基金，管理资产规模超过一百亿元。

中国三十多来经济高速成长及越来越多的私营企业崛起，相当多富豪的家族财富不断累积，同时一些家族创业者亦面临财富传承的现实问题。一些银行和信托公司已尝试开拓家族财富管理。中国平安 旗下平安信托今年1月宣布设立国内首个家族信托，而招商银行 5月宣布签下首个私人银行家族信托客户。