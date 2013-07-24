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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 16:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶升至七周高位，受日圆疲软扶助

东京工业品交易所(TOCOM)指标12月期胶 上涨0.3%，收报每公斤257.1日圆，为6月4日结算价在261.4日圆以来最高水准。

“东京和上海胶价受新闻与宏观经济数据的推动，但就基本面而言，库存已下降一些，供应仍超过需求，这限制了对橡胶的承接意愿，”泰国一交易商说。

尽管近来胶价上扬，但TOCOM合约自年初以来仍已跌近15%。

上海期交所主力1月期胶合约 小涨75元人民币，收报每吨18,590元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤227.50美分，下跌2.6美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)
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