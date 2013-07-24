欧元区金融：尽管融资环境改善，区内银行第二季仍调高企业贷款标准

路透法兰克福7月24日 - 虽然第二季欧元区的融资状况改善，但区内银行调高企业贷款和抵押贷款的标准，不过它们预期贷款需求将在第三季触底。

欧洲央行周三公布银行放款季度调查，显示打算在7-9月当季继续收紧贷款标准的银行较少。

“借款人的风险和宏观环境不确定性，依然是制约贷款发放的主要因素，”欧洲央行的声明稿指出，这里指的是第二季。

尽管银行收紧企业贷款和房屋抵押贷款发放标准，但却放宽了消费者贷款标准，这是2007年以来首见。

欧洲央行表示，接受调查的区内银行中，第二季净7%的银行收紧企业贷款标准，与第一季持平。

虽然银行表示融资环境改善，但它们依然收紧贷款标准。由于巴塞尔III协议实施，银行面临更严格的资本适足要求。

“银行表示，今年第二季各个融资渠道都有更进一步的改善，虽然改善程度不如前次调查时，”欧洲央行表示。

调查共访问132家银行，调查期间从6月19日到7月4日止。(完)

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如欲参考欧洲央行调查原稿，请点选(here) (编译 沈以文; 审校 田建华)