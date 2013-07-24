意大利经济：政府的一揽子促增长举措稍晚将面临信任投票

路透罗马7月24日 - 意大利政府周三举行信任投票以推动一系列措施，这些措施因为围绕几百份拟议修正案的讨论而被延迟。

意大利总理莱塔所领导的联合政府是左右翼结盟, 在国会拥有多数席位，预计可轻易赢得众议院投票，以确认6月通过的一项用于刺激经济增长的法令。这次投票将终结围绕800多份拟议修正案的辩论。

前述一系列措施涵盖范围广泛，包括释放资金用于公共工程项目以及鼓励更广泛使用公共无线互联网的举措。