意大利经济：政府的一揽子促增长举措稍晚将面临信任投票

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透罗马7月24日 - 意大利政府周三举行信任投票以推动一系列措施，这些措施因为围绕几百份拟议修正案的讨论而被延迟。
意大利总理莱塔所领导的联合政府是左右翼结盟, 在国会拥有多数席位，预计可轻易赢得众议院投票，以确认6月通过的一项用于刺激经济增长的法令。这次投票将终结围绕800多份拟议修正案的辩论。
前述一系列措施涵盖范围广泛，包括释放资金用于公共工程项目以及鼓励更广泛使用公共无线互联网的举措。
信任投票预计于1100GMT举行。莱塔的中左翼民主党和贝鲁斯柯尼的自由人民党目前都支持该提案。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。