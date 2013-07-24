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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 16:45 BJT

台湾央行：共发行690.3亿台币存单，发行余额增11.8亿

路透台北7月24日 - 台湾央行周三公布，今日共发行690.3亿台币存单，若相较存单到期金额678.5亿，存单发行余额增11.8亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 606.5

91天期 0.93 66.8

182天期 1.05 17.0

央行上日共发行1,256.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,117.85亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为50亿台币，累计超额准备为213亿，加计前期1%的超额准备为1,266亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
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