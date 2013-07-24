更新版 1-中国汇市：人民币跟随中间价微幅收涨，PMI初值低于预期引短暂扰动

* 人民币即期收盘跟随中间价微涨 * 汇丰7月PMI初值偏低，短暂扰动市场 * 整体窄幅震荡，市场仍在寻找方向 (更新收盘报价) 路透北京7月24日 - 人民币兑美元即期 周三收盘跟随中间价微涨，中间价连 续第三天小幅上涨，但仍未突破区间。交易员称，甫公布的中国汇丰制造业PMI初值继续萎 缩并创下11个月低位，因该数据低于市场预期，消息出来后一度促发短暂的购汇，但随后市 场又陷入平淡。 交易员指出，中间价虽然连续三天小幅上涨，但幅度有限，未给市场以明确的方向指引 。整体交投比较平淡，市场陷入窄幅震荡，因市场方向不明，交投情绪仍显谨慎。 “PMI出来后，有短暂的购汇，毕竟PMI低于预期，但总体还是窄幅震荡。”上海一股份 制行交易员称。 上述交易员并称，预计人民币/美元即期市场短期难有突破，仍将在区间内震荡盘整， 但不排除中期出现小幅贬值行情。 中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而 就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。汇丰/Markit周三联合公布，中国7 月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至4 7.3，创下2009年3月以来的最低点。(图表 link.reuters.com/fad89t )[ID:nL4T0F T1VL] 东京汇市美元指数周三在亚洲市场小涨，澳元下滑，因有最新迹象显示中国制造业放缓 ，打压风险人气。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1360 6.1374 0.02% 中间价 6.1695 6.1702 0.01% 成交额 165亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.56% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 36 6.1352 6.1388 2013年来即期升贬值幅度 1.54% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1,160 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.2715/45 6.2690 CNH即期 6.1350/55 6.1329 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/杨淑祯)