版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 16:49 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币跟随中间价微幅收涨，PMI初值低于预期引短暂扰动

* 人民币即期收盘跟随中间价微涨
    * 汇丰7月PMI初值偏低，短暂扰动市场
    * 整体窄幅震荡，市场仍在寻找方向

 (更新收盘报价)
    路透北京7月24日 - 人民币兑美元即期 周三收盘跟随中间价微涨，中间价连
续第三天小幅上涨，但仍未突破区间。交易员称，甫公布的中国汇丰制造业PMI初值继续萎
缩并创下11个月低位，因该数据低于市场预期，消息出来后一度促发短暂的购汇，但随后市
场又陷入平淡。
    
    交易员指出，中间价虽然连续三天小幅上涨，但幅度有限，未给市场以明确的方向指引
。整体交投比较平淡，市场陷入窄幅震荡，因市场方向不明，交投情绪仍显谨慎。
     
    “PMI出来后，有短暂的购汇，毕竟PMI低于预期，但总体还是窄幅震荡。”上海一股份
制行交易员称。
       
    上述交易员并称，预计人民币/美元即期市场短期难有突破，仍将在区间内震荡盘整，
但不排除中期出现小幅贬值行情。
        
    中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而
就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。汇丰/Markit周三联合公布，中国7
月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至4
7.3，创下2009年3月以来的最低点。(图表 link.reuters.com/fad89t )[ID:nL4T0F
T1VL]
    
    东京汇市美元指数周三在亚洲市场小涨，澳元下滑，因有最新迹象显示中国制造业放缓
，打压风险人气。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1360        6.1374    0.02%
                  中间价               6.1695        6.1702    0.01%
            成交额                    165亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.56% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        36         6.1352    6.1388
            2013年来即期升贬值幅度      1.54%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF      1,160                     
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:42            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2715/45      6.2690       
                     CNH即期          6.1350/55      6.1329       
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

      人民币汇率市场报导/掉期    
    全球主要外汇市场收盘报导    
    人民币离岸/NDF相关新闻    
    全球外汇市场主要消息    
    人民币在岸相关新闻        
    全球外汇动态         
    人民币外汇期权        

 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐