银行观点：恒生调低今年中国经济增长预测至7.5%，料宏观政策渐放宽

路透香港7月24日 - 恒生银行 最新报告称，由于全球经济持续放缓，令对外贸易活动大受打击，故将今年中国国内生产总值(GDP)增长预测由原先的7.7%调低至7.5%，预计年底前中央政府的宏观经济政策将转趋宽松，并会继续推行利率自由化政策。

该行周三发布的《中国经济脉搏》提到，外围经济疲弱严重打击对外贸易活动，加上中央政府的楼市调控政策及反腐倡廉行动所影响，内地经济增长会进一步放缓。国内生产总值增长由第一季的7.7%进一步放缓至第二季的7.5%，上半年平均增长为7.6%，略高于政府全年7.5%的目标。

报告又指，6月的消费物价通胀由5月的2.1%微升至2.7%，主要受低基数效应及食品价格加速上涨所影响。鉴于猪肉价格或持续上升，该行预计7月通胀回升至约3%，但维持今年消费物价通胀预测在2.8%不变，略高于去年的2.6%。