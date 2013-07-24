中国债市：现券收益率再涨，资金偏紧和国债招标利率偏高双重施压

路透上海7月24日 - 中国银行间债市周三现券收益率延续涨势；交易员指出，资金面依旧紧张，机构难以摆脱谨慎心态，早间招标的五年期国债中标收益率明显偏高，则令二级现券走势雪上加霜，收益率曲线继续向上平移。

“今天基本上收益率都上了3-5个bp吧，10年国债从昨天的3.75%涨到3.78/3.79%了。”北京一大型券商交易员称。

上海一大型商业银行交易员也指出，五年新发国债收益率明显偏高，带动二级现券收益率全线上行，在目前疲弱态势下，市场对经济面的消息几乎无动于衷。

财政部上午续招标发行的五年期国债，中标收益率为3.7040%，边际中标收益率3.7688%。此前市场预测均值为3.63%.交易员称，从近期新债发行情况来看，大型银行配置需求有所减弱，加之本周流动性趋紧市场情绪偏空，博边际心态推高新债收益率。

今日早间还公布了7月汇丰制造业PMI初值，该数据进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

“经济一直起不来，按理对债市应该是有利的，但目前资金面不明朗，央行也没什么作为，大家心态就比较谨慎。”上述银行交易员称。

上述券商交易员还提到，目前现券的收益率曲线较为平坦化，未来要么长端收益率加速上行，要么是短端收益率回落，从目前资金面预期不明朗来看，后期长端收益率上行加快的可能性较大。

中国银行间市场周三主要回购利率 多维持涨势，资金面依旧偏紧，其中21天和一个月期等品种上行较多，不过1天至14天期的中短端品种升幅仍受限，因受稳定的开盘价。

剩余期限约9.84年的固息国债130011券最新双边报价对应收益率 在3.8250%/3.75%，上日尾盘为3.80%/3.73%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2941 4.0479

上日 3.1929 4.0080

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7855/3.7191 国债参考率报价 3.4691/3.4000 金融债参考率报价 3.9825/3.9236(完)

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